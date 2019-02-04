أقراط عصرية من وحي النجمات حسب شكل الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 03:03 مساءً - تلعب الأقراط دورًا كبيرًا في إكمال إطلالة المرأة، تمامًا كما الحقيبة والحذاء.. وفي هذا العام، لا يمكننا أن نغض الطرف عن موديلات الأقراط المتنوّعة واللافتة، والتي ظهرت من خلال عروض الأزياء العالمية وأسابيع الموضة، إلا أنه يجب على المرأة أن تعرف شكل وجهها أولًا؛ لكي تنسّق معه الأقراط الأنسب، حيث إن لكل شكل وجه أقراطه الملائمة.



من هنا، نقدّم إليكِ اليوم مجموعة من الأقراط العصرية من وحي النجمات؛ لكي تختاري منها الأنسب إلى شكل وجهك:



• صاحبة الوجه المستطيل:



دائمًا يرى البعض أن شكل الوجه المستطيل أمر سلبي، حتى رأوا جمال فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham التي تتمتّع بهذا الشكل من الوجه.

إذا كنتِ من صاحبات الوجه المستطيل؛ ابتعدي عن الأقراط التي تطيل وجهك، مثل الأقراط المتدلّية أو القصيرة، فالأقراط التي تناسبك هي الحلقات متوسّطة الحجم، إضافةً إلى الأقراط القصيرة مثل الأزرار، فاختاريها كبيرة الحجم ومستديرة.



• صاحبة الوجه المربّع:



تناسبها الأقراط المتدلّية كالثريّا، بشرط أن تكون طويلة، كذلك تصاميم الأقراط المتدلّية كالدموع وكبيرة الحجم، كما أنّ الأقراط المؤلّفة من عدّة طبقات تطيل وجهها.

وتجدر الإشارة إلى أن النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie هي من أبرز النساء ذوات الوجه المربّع.



• صاحبة الوجه البيضاوي:



يتم وصف الوجه بالبيضاوي؛ عندما يكون الجبين أوسع بقليل من الذقن، وطول الوجه أكثر بمرة ونصف من العرض. وتعتبر النجمة ريهانا Rihanna خير مثال للنساء الجميلات بوجهها البيضاوي المتناسق. أما فيما يخصّ الأقراط؛ فهي تناسبه على أنواعها، سواء جاءت على شكل أقراط متدلّية أو مستديرة، أو حتى بشكل أزرار.





* طرق تنسيق الأقراط



- يمكن تنسيق الأقراط مع الأزياء بكل أناقة، حيث يمكن اختيار لون الأقراط بنفس لون الحقيبة أو بلون الحزام.



- إذا كانت الأقراط دائريّة، وباللون الذهبي أو الفضي، فيمكن تنسيقها مع باقي الإكسسوارات بنفس اللون، أو يمكن حتى المزج بين الفضي والذهبي.