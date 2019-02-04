صور... عطور عربية للجنسين لرائحة عابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 03:03 مساءً - يبحث الكثيرون عن عطور عربية لِكَون هذه العطور باتت تُعرف أنّها من أكثر العطور قوّة وأناقة، وهي تعطي جاذبية وحضوراً ملفتاً لمستخدميها.

يعمد بعض الأزواج في العالم العربي إلى وضع عطر شرقيّ يصلح للجنسين، وهما بذلك، يقدّمان نفسيهما بشكل موحّد، ما يعكس متانة العلاقة بينهما وعمق المشاعر.

ان كنتم من محبي العطور الشرقية، نقدم لم من المول.كوم مجموعة مميّزة من عطور شرقية لكلا الجنسين منها ما هو دهن ومنها ما هو بخاخ، لتختاروا ما يناسبكم.



عطر المعالي عنبر للجنسين - 100 مل



روح العنبر الملكي معتق لأكثر من 12 سنة ذو رائحة نفاثة شرقية فاخرة

للحصول عليه، اضغطوا هنا.





مخلط القصر للجنسين - 1 تولة



خلطة من العطور الفرنسية والشرقية النادرة

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عطر بخاخ بلاك عود نيش كوليكشن للجنسين - 100 مل



خشب العود الأسود النقي المستخلص من غابات جزر اندنوسيا الجميله عود سومطرة الأسود

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عطر دخون العود للجنسين - 100 مل



عطرٌ فاخرٌ يحتوي على خشب العود المميّز، كل قطرة منه تلخّص حكاية وأصالة دار عطري عريق عُرف بتخصّصه بخشب العود.

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نصائح عند وضع العطر:

- أضيفي نفحات من العطر إلى خزانتك في المساء، ولا سيّما في حال كانت محكمة الإغلاق، فالرائحة ستنتشر فيها وتتغلغل في أنسجة ملابسك، الأمر الذي ستلاحظينه عندما تفتحين دفّتيها في الصباح.



- إعلمي أنّ العطر مصمّم لإضفاء الرائحة على الملابس أولاً. أمّا بالنسبة إلى بشرتك، فقد تمّ ابتكار كريمات مرطبة تمنحها الرائحة الطيبة والانتعاش.



- إعملي على رشّ بضع نقاط من عطرك المفضل داخل سترتك أو قميصك أو معطفك أو عباءتك، فهذه الطريقة تساعد على دوام رائحته أكثر بنحو مرتين إلى 3 مرات ممّا لو رششته على الجهة الخارجية من ملابسك، إذ يتبخر، في هذه الحالة، بسرعة. وهكذا فإنّ الحركات التي تقومين بها، مثل الجلوس والوقوف والمشي تتولّى ما تبقى من المهمّة، أيّ تنشر رائحة العطر في محيطك.



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