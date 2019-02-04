كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - شوقي: تم التعاقد مع "فوري" لانتشارها في جميع أنحاء الجمهورية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الشراكة مع شركة فوري يأتي في اهتمام الدولة بتفعيل الشمول المالي لتحصيل الرسوم المالية.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر توقيع بروتوكول بين الوزارة وإحدى الشركات الخاصة لتحصيل مصروفات المدارس الحكومية إلكترونيا أن الشركة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتعد أيسر للأهالي.

وأكد أنه تم التعاقد مع الشركة لمدة 3 سنوات لمن يرغب من الأهالي، وذلك بهدف القضاء على الطوابير والحواجز بين المواطن والوزارة.

وأشار إلى أن الخدمة ستتم من خلال الاستعلام بالرقم القومي للطالب لمعرفة المبالغ المستحقة والمدفوعة، كما سيتم تعميم التجربة على باقي قطاعات الوزارة خلال الفترة المقبلة "الخاصة والتجريبية" بحيث يتم استكمال الخدمات الإلكترونية للوزارة بنهاية 2019.