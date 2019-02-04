كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - «التعليم»: الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد على التكنولوجيا في الامتحانات
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد على التكنولوجيا في الوزارة، "توزيع التابلت - ورق الامتحانات - النتيجة" لتفادي أخطاء الماضي.
وأضاف شوقي، خلال مؤتمر توقيع بروتوكول بين الوزارة وإحدى الشركات الخاصة لتحصيل مصروفات المدارس الحكومية إلكترونيا، أن الهدف الرئيسي من التعاقد مع الشركة راحة المواطنين وإدارة المنظومة بشكل أكثر كفاءة.
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