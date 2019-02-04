كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - شاهد - طرح برومو فيلم What Men Want

طرحت الشركة المنتجة لفيلم What Men Want البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه فى 8 فبراير الجارى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدور قصة فيلم What Men Want حول إبعاد امرأة عن الوسط الكروي من قبل وكلاء الرياضة الذكور في مهنتها، ولكنها وبالرغم من ذلك تكتسب ميزة غير متوقعة عليهم عندما تطور القدرة على سماع أفكارهم، وبذلك تبدأ فى التفوق عليهم.

الفيلم من بطولة تراجي بي. هينسون، وويندي ماكلندون كوفي، وماكس جرينفيلد، وألديس هودج، وتامالا جونز، وتريسي مورجان، وجايسون جونز، وبريان بوسورث، ومن إخراج آدم شانكمان، وتأليف نانسي مايرز.