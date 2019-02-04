كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - ننصحك بشراء هذه السيارات



وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية لخفض الرسوم الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سي سي وللسعة الأعلى من 135% إلى 100%، مع إعفاء السيارات التي تستخدم محركًا كهربائيًا فقط نهائيًا من الرسوم الجمركية، كما ينص القرار على إعفاء السيارات التى تعمل بالغاز؛ حيث زاد معدل خفض التعريفة من 25% إلى 35%.

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