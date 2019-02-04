كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - تحديد موعد عرض فيلم A Vigilante

قررت الشركة المنتجة لفيلم "A Vigilante" طرح البرومو الدعائى له وذلك تمهيدا لعرضه في 29 مارس المقبل.

والفيلم أخرجته وكتبت السيناريو الخاص به المخرجة الشهيرة سارة داجر نيكسون، وشارك في تأليف الموسيقى الخاصة به كل من دانيال بنسي وساوندر جوريانز.

وتدور قصة الفيلم حول حارس أمني يساعد بعض الضحايا على الإفلات من المسيئين لهم والمعتدين عليهم في المنزل، ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم اوليفيا وايلد ومورجان سبيكتور وسي. جى. ويلسون وبيتسي آيدم وتوني باتانو وكايلي كاتليت وجودي مارتي وتشيرز دايلان وجيم فورد ودافيد شومبريس وكريستال ليك ايفانز واوليفيا جيليات وجاك كاليب وماريان زاجاك وغيرهم.