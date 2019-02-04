كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - مصر وبريطانيا يدرسان أثر البريكست على أسعار السيارات الانجليزية

أكد خبير في مجال السيارات أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير على سياراتها في السوق المصري حيث أنها في ظل تواجدها في الاتحاد الأوروبي كانت ستدخل سياراتها الي السوق المصري بدون جمارك في ظل اتفاقيةو الشراكة الأوروبية المصرية ولكن بعد الخروج من أوروبا لن تحصل سياراتها على نفس الميزة التي تتمتع بها باقي السيارات الأوروبية.

دراسة بين مصر وبريطانيا حول تأثير البريكست على أسعار السيارات في مصر

ولكنه أكد أن العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ومصر قوية رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما أن الاستثمارات البريطانية قوية في السوق المصري وبالتالي فخروج بريطانيا الأوروبي لن يضعف العلاقات بين مصر وبريطانيا مشيرا الي أن الدولتين يبحثان في الوقت الحالي تأثير خروج بريطانيا من اوروبا على أسعار سياراتها في مصر في المستقبل.

توقعات باقامة اتفاق بين مصر وبريطانيا لدخول سيارات الأخيرة بدون جمارك

ومن المنتظر اقامة اتفاقية خاصة بين مصر وبريطانيا مثل اتفاقية الشراكة الأوروبية وستوفر هذه الاتفاقية دخول السيارات الانجليزية لمصر بدون جمار ك كذلك .