كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - شيرين عبد الوهاب تهنئ نانسي عجرم بمولودتها الثالثة



هنأت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ زميلتها الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بمناسبة وضعها مولودتها الثالثة “ليا”، حيث وجهت رسالة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيها التالي: “مبروك يا أحلى نانوسة.. أحلى حاجة في الدنيا إن العيلة تكبر”. الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، كانت تشارك متابعيها لحظات حملها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي وعبّرت عن حماسها الشديد بقدوم طفلتها الثالثة. يذكر ان الفنان تامر حسني والفنانة إليسا كانا قد قدما التهاني لنانسي عجرم بوضعها مولودتها الثالثة.

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