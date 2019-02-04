لايف ستايل

بالصور - الكاتب سيد عواد يكشف عن سعادته بنجاح "المخوفاتيه" في تصريحات خاصة

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/20
  • 2/20
  • 3/20
  • 4/20
  • 5/20
  • 6/20
  • 7/20
  • 8/20
  • 9/20
  • 10/20
  • 11/20
  • 12/20
  • 13/20
  • 14/20
  • 15/20
  • 16/20
  • 17/20
  • 18/20
  • 19/20
  • 20/20

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - بالصور - الكاتب سيد عواد يكشف عن سعادته بنجاح "المخوفاتيه" في تصريحات خاصة


بالصور - الكاتب سيد عواد يكشف عن سعادته بنجاح

 

كتب - فارس طارق

أعرب الكاتب الشاب سيد عواد ، مؤلف قصة "يا أبن أدم " ضمن مجموعة قصص كتاب "المخوفاتيه" ، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير الذي تحقق وعلق " عواد " قائلا : كنا متوقعين النجاح بس مش للدرجة الكبيرة دي أحنا تفاجئنا بالنجاع الكبير للكتاب خصوصا انه كان اول عمل ورقي لمجموعة كتاب شباب ومعندهمش القاعدة الجماهيرية الكبيرة .

وأكد عواد في تصريح خاص لـ" البشاير " : أن التعليقات و التقيمات اللي وصلت ليه حول قصة "يا أبن أدم " مبشرة جدا وحافذ كبير وان معرض 2020 بنسبة كبيرة هيشهد عمل خاص بيا وانه بيشتغل علي رواية جديدة حاليا .

جدير بالذكر أن كتاب "المخوفاتية"، يضم ٢٢ قصة لـ٢٢ كاتب شاب صاعد، وهم سيد عواد ، مصطفى عمر، مروان كامل، احمد هاني، وسام عبد الوهاب ، بسملة أسامة الديب، سارة البطحيشي، نوران عطالله، ياسمين علي، عمرو نجيب، محمد مهني، احمد عرابي، شهاب الدين اشرف، زياد فتحي، محمد عبد القوي، محمد عبد القادر، نهى الراعي، جمال الحفني، جيكيناز جورج، احمد ساهر، حيث جمع هؤلاء الكتاب الشباب بين الرعب والإثارة والتشويق والغموض، حيث تقدم له اكثر من 100 قصة، وفاز في المسابقة ٢٠ قصة بالإضافة لقصتين لأصحاب المسابقة "سامي ميشيل وأحمد مسعد " ليصبحوا ٢٢ قصة.

 

وشمل "المخوفاتية"، مجموعة من قصص الرعب ابرزها، يا أبن أدم ، خيوط سوداء ، المجهول، والوميض، وسكون المقابر، الكفن الأسود، بداخلي مجرم، عقب النقم، سخف، ليلة قصيرة ماطرة، وساد الصمت، العقد الشيطاني، ليلية انتقام الفرائس، استحواذ".

 

 

ce550cd25c.jpg
49b6d5e5f2.jpg
2c496b05cc.jpg
3a89d4b47f.jpg
99b065aa75.jpg
70588d9ae4.jpg
844720339e.jpg
3365ac2ed8.jpg
463c9db747.jpg
b053d8f9c4.jpg
bc10d67606.jpg
c64cb37d9e.jpg
19cd6e6e29.jpg
1f2f7e9a66.jpg
ae624b0556.jpg
45221c3513.jpg
3ea85bd6a2.jpg
a6e8727c4e.jpg
8630207de9.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - الكاتب سيد عواد يكشف عن سعادته بنجاح "المخوفاتيه" في تصريحات خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى