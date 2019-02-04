كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - بالصور - الكاتب سيد عواد يكشف عن سعادته بنجاح "المخوفاتيه" في تصريحات خاصة

كتب - فارس طارق

أعرب الكاتب الشاب سيد عواد ، مؤلف قصة "يا أبن أدم " ضمن مجموعة قصص كتاب "المخوفاتيه" ، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير الذي تحقق وعلق " عواد " قائلا : كنا متوقعين النجاح بس مش للدرجة الكبيرة دي أحنا تفاجئنا بالنجاع الكبير للكتاب خصوصا انه كان اول عمل ورقي لمجموعة كتاب شباب ومعندهمش القاعدة الجماهيرية الكبيرة .

وأكد عواد في تصريح خاص لـ" البشاير " : أن التعليقات و التقيمات اللي وصلت ليه حول قصة "يا أبن أدم " مبشرة جدا وحافذ كبير وان معرض 2020 بنسبة كبيرة هيشهد عمل خاص بيا وانه بيشتغل علي رواية جديدة حاليا .

جدير بالذكر أن كتاب "المخوفاتية"، يضم ٢٢ قصة لـ٢٢ كاتب شاب صاعد، وهم سيد عواد ، مصطفى عمر، مروان كامل، احمد هاني، وسام عبد الوهاب ، بسملة أسامة الديب، سارة البطحيشي، نوران عطالله، ياسمين علي، عمرو نجيب، محمد مهني، احمد عرابي، شهاب الدين اشرف، زياد فتحي، محمد عبد القوي، محمد عبد القادر، نهى الراعي، جمال الحفني، جيكيناز جورج، احمد ساهر، حيث جمع هؤلاء الكتاب الشباب بين الرعب والإثارة والتشويق والغموض، حيث تقدم له اكثر من 100 قصة، وفاز في المسابقة ٢٠ قصة بالإضافة لقصتين لأصحاب المسابقة "سامي ميشيل وأحمد مسعد " ليصبحوا ٢٢ قصة.

وشمل "المخوفاتية"، مجموعة من قصص الرعب ابرزها، يا أبن أدم ، خيوط سوداء ، المجهول، والوميض، وسكون المقابر، الكفن الأسود، بداخلي مجرم، عقب النقم، سخف، ليلة قصيرة ماطرة، وساد الصمت، العقد الشيطاني، ليلية انتقام الفرائس، استحواذ".



