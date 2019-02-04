كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - مدافع ليفربول يخضع لجراحة في ساقه المكسور

جو جوميز

قرر نادي ليفربول خضوع مدافعه الدولي الإنجليزي "جو جوميز" لجراحة عاجلة خلال الساعات المقبلة في موضع إصابته.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بكسر في ساقه اليسرى خلال مواجهة بيرنلي في شهر ديسمبر من العام الماضي.

النادي الإنجليزي قد أصدر وقتها بياناً رسمياً يوضح به حالة "جوميز" ومدة غيابه التي كانت لتستمر لمدة 6 أسابيع.

لكن شبكة "سكاي سبورتس" في نبأ عاجل أكدت أن اللاعب الشاب صاحب الـ21 عاماً، سيخضع لجراحة ولم يحدد ليفربول المدة الزمنية التي سيغيبها مدافعه.

وكان "يورجن كلوب" المدير الفني لنادي ليفربول قد أكد في تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية أن اللاعب لن يعود قبل شهرين من الآن بسبب تلك الإصابة،.