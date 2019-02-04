كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - غدا - تعليم الأقصر يتلقى طلبات ضم المدة السابقة للتعيين



الأقصر – شيرين طلعت بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بفتح باب التقدم لاستلام جميع المستندات الخاصة بضم المدة السابقة للتعيين، بدءاً من غداً الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019 قام عبد اللطيف احمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر بإصدار أمر ادارى بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لتلقى طلبات المعلمين مشكلة من رئيس الموارد البشرية ومسئول الملفات والإحصاء والتعيينات والأجور المتغيرة وباحث قانونى لتلقى الطلبات بكل إدارة تعليمية. كما وجه عمران التوجيهات المختصة لحصر جميع المعلمين والمعلمات المنتدبين خارج إداراتهم التعليمية كانتداب جزئي أو كلي، على أن يتم الانتهاء من كافة البيانات المطلوبة خلال أسبوعين .

كانت هذه تفاصيل خبر غدا - تعليم الأقصر يتلقى طلبات ضم المدة السابقة للتعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.