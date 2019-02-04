كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - إزالة 99 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة للمركز إسنا

الأقصر – شيرين طلعت

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز، حملة إزالات مكبرة استمرت 4 أيام لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في قرى الحلة والنمسا والكيمان والغريرة وسطيح مما أسفر عن إزالة الأعمال المخالفة والمتعدية على حرم خطوط الكهرباء وتحت أسلاك الضغط العالي جهد 11 ك . ف ، 33 ك . ف وأيضا حرم الآثار والري وأسفرت المجهودات عن إزالة 99 حالة تعدى صادر لها قرارات إزالة بإجمالي مساحة34779م2 عبارة عن أحواش وعشش وأسوار مقامة من الطوب الأبيض والاسمنت.

وشارك في الحملة كلا من يوسف جلال ، وحجازى النحاس نواب رئيس المركز والأجهزة التنفيذية بالمركز وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية

وأكد رئيس المركز بأن حملة الإزالات مستمرة لمدة 10 أيام بمركز إسنا لاسترداد أراضي الدولة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر باسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.