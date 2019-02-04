كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - صناع البويات فرحانين جدا بدهان واجهات العمارات

توقع تجار "البُويات" بالغرف التجارية، أن يشهد السوق انتعاشة بعد عامين من الركود، في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلاء واجهات المباني في المحافظات.

وقال إبراهيم علي ماضي، رئيس شعبة البويات بغرفة الغربية، إن سوق البويات سيشهد طفرة بيعية، عقب تنفيذ "المبادرة"، وأن أكثر المحافظات استفادة من ستكون المحافظات ذات الظهير الصحراوي.

وأضاف، أن ارتفاع الأسعار أضَّر بتجارة الدهانات، لعدم استيعاب السوق المحلية هذه الزيادة في الوقت الراهن، نظراً لركود أعمال التشييد والبناء، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار أتاح الفرصة بصورة كبيرة أمام منتجات "بير السلم" من الدهانات.

وقال أحمد عزت فرحات، رئيس شعبة البويات بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الاسواق تترقب تنفيذ القرار ولاتاثير للقرار على الاسواق فى الوقت الراهن فيما يتعلق بحركة البيع والشراء، لافتاً إلى أن تحديد الألوان الخاصة بالمحافظة سينعش الطلب على البويات بأكملها، وليس النوع الخاص بطلاء الواجهات.

ومن ناحيته، أكد أحمد سيد عيد، رئيس شعبة البويات بغرفة أسيوط، حدوث طفرة بعد تطبيق مبادرة الرئيس، مؤكداً أن هناك تراجع حجم الطلب على البويات من جانب الأفراد ومكاتب التشطيب العقاري، في ظل زيادة أسعار البيع للشركات المنتجة، والتي تعول على زيادة معدلات الطلب لقطاع المقاولات على الدهانات الإنشائية.

وأكدت الغرفة التجارية للقاهرة، أن سوق البويات شهد ارتفاعا كبيراً في الأسعار، عقب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وصلت نسبته 50%، ما تسبب في زيادة حالة الركود بنسبة 30%.

وأشارت الغرفة، في تقرير أعدته، إلى أسباب ارتفاع الأسعار البويات، موضحة أنها شملت سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، خاصة أن 85% من المواد الخام التي تدخل في صناعة البويات مستوردة من الخارج، وأدى عدم استقرار سعر الصرف في البنوك إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل أسبوعي، وبسبب زيادة الضريبة بعد تطبيق قانون الضريبة المضافة، وزيادة مصاريف التشغيل خاصة أسعار الكهرباء والطاقة والمحروقات، والتخفيض التدريجي في الكميات المنتجة، نتيجة تراجع حجم مبيعات السوق المحلية، وتراجع الصادرات.