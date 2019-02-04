كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - مظاهرات في ألمانيا لإيقاف المبيدات الحشرية بشعار "أعطوا النحل فرصة أخرى"

تجمع المئات من حماة البيئة في ساحة "مارينبلاتز" بمدينة ميونخ الألمانية للفت الانتباه إلى أضرار استخدام المبيدات الحشرية، مرتدين ملابس في شكل النحل، وقاموا بغناء أغنية "أعطوا النحل فرصة"، وفقا لتقرير لفضائية "الغد" الإخبارية.

وأوضح التقرير أن هذه التظاهرة هدفت إلى الدعوة لوقف استخدام المبيدات الحشرية التي تؤذي الحشرات وخاصة النحل، خاصة بعد تقرير لـ"منظمة مراقبة سلامة الأغذية في أوروبا" أكد أن النحل تعرض للخطر جراء استخدام المبيدات الحشرية الضارة والتي تعرف باسمNeonicotinoids.

وتابع التقرير أن المتظاهرين أعربوا عن بالغ استيائهم من استخدام المبيدات الحشرية التي تؤثر على النحل الذي يعتبر عنصراً أساسياً في تلقيح الزهور ، متابعاً أن أكثر من نصف أنواع النحل البري والبالغ عددها 600 نوع في ألمانيا أصبح مهدد بالانقراض.