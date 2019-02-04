كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - بنك القاهرة يستهدف زيادة محفظة القروض إلى 52 مليار جنيه بنهاية العام

قال عمرو الشافعى، نائب رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه يستهدف نمو حجم الاستخدامات التمويلية للشركات الكبرى لتصل إلى نحو 52 مليار جنيه بنهاية 2019، وفقًا لجريدة "الوطن".

وأشار الشافعى إلى أن بنك القاهرة يستهدف التوسع فى تمويل الشركات متعددة الجنسيات إلى جانب الشركات الوطنية والمحلية، مشيراً إلى أن حجم التمويل بقطاع الشركات الكبرى بلغ 44.5 مليار جنيه بنهاية 2018، ينقسم إلى 36.8 مليار جنيه تمثل استخدامات مباشرة، فيما قدرت المحفظة غير المباشرة بنحو 7.7 مليار جنيه.