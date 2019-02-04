حذرت الدكتورة إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من إدمان الأطفال لإحدى منتجات الحلوى المعروفة بـ"حلوى الجيلي"، والمصنوعة من مواد مخدرة وتتسبب في إدمان الأطفال لها بحسب قولها. وعادةَ ما يحذر الأطباء من شراء الحلوى المُصنعة من الخارج، بسبب احتواءها على مواد صناعية، ومكسبات وألون، تسبب خطرًا على صحتهما. ولتفادي تلك الأمور، إليكي طريقة تحضير حلوى الجيلي في المنزل: المكونات: ملعقتين جيلاتين بودرة بودرة جيلي فراولة كوبان سكر حمض الليمون 1/2 كوب ماء بارد كوب ماء مغلي طريقة التحضير: في البداية ضعي الجيلاتين بالماء البارد، واتركيه بضع دقائق. قومي بتقليب الجيلاتين والماء لمدة تزيد عن 20 دقيقة. ضيفي الماء المغلي، ثم بودرة الجيلي، وقلبي الخليط. ضعي الخليط بقوالب، مربعة الشكل، وصغيرة الحجم، واحفظيها في الثلاجة. عقب تماسك مكعبات الجيلي اخرجيه من القوالب، واغمسيه بحمض الليمون، ومن ثم السكر. ​

كانت هذه تفاصيل خبر عقب تحذير البرلمان من إدمان الأطفال لها.. طريقة عمل "حلوى الجيلي" في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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