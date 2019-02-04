بالصور| رحلة البحث عن "بقلظ".. 3 فنانات ينتظرن عودة "كلب" ضائع ومكافأة مالية لمن يجده

"بحث عن بقلظ"، هاشتاج أطلقته الفنانة الشابة هنا الزاهد، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للبحث عن كلبها الضائع، مقابل مكأفاة مالية، وسط اهتمام بعض زملائها في الوسط الفني بالأمر.

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة لكلبها عبر "إنستجرام" وكتبت عليها: "كلبي ضاع يوم الأحد 27 ديسمبر الماضي في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، ومكافأة 10 اَلاف لمن يعثر عليه يتصل على الرقم".

وتضامنت الفنانة نيللي كريم مع "هنا"، من خلال نشر الصورة نفسها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وطالبت الجمهور بنشر الصورة للوصول للكلب وإعادته.

كما نشرت الفنانة أمينة خليل، إعلان عن فقدان الكلب الخاص بالممثلة هنا الزاهد، عبر خاصية "استوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويظهر بالـ"استوري" صورة للكلب، مدون فوقها "بحث عن بقلظ"، فضلًا عن المكأفاة المالية لمن يجده.

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