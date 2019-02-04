كشف النّقاب عن ساعة يد "ماسية" مخصّصة لعيد الحبّ.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منحتْ علامة الساعات السويسرية الفاخرة، بلانكبين، إحدى ساعاتها المحبّبة تحولًا خاصًا في عيد الحبّ، واختارتْ ساعة "فيليري كوانتييم فيزيس دو لون" النسائية، لإعادة تصميمها.

ويأتي التصميم الجديد، بتفاصيل جميلة، كالقرص الدائريّ الداخليّ، المصنوع من عرق اللؤلؤ الطبيعيّ الأبيض، والذي يُذكّر بالسّماء المغطّاة بالسّحب، و8 قطع من أحجار الألماس اللامعة، التي تعمل كمؤشّر الساعات.

وتأتي أسهم السّاعة على شكل رموز كلاسيكية للحبّ، إحداها على شكل سهم الكيوبيد، مزيّنة بقلب أحمر اللون، والسهمان الآخران على شكل أوراق المريمية.

وكما هو الحال مع جميع ساعات بلانكبين للنساء، تأتي ساعة "فيليري كوانتييم فيزيس دو لون"، ذات الإصدار المحدود، بإطار ذهبيّ من الذهب الورديّ، ويتوسّط القرص وجه القمر المبتسم، وتتضمّن التفاصيل الفنية الأخرى للساعة حركة 913QL.P، وتأتي داخل علبة من الذهب الأحمر عيار 33 ملم، مزيّنة بـ 64 قطعة ألماس لامعة.

وتتوفّر فقط 99 نسخة، من مجموعة عيد الحبّ، لعام 2019، في بلانكبين، وكلّ موديل يأتي بحزامين من جلد التمساح، من اللونين الأحمر والأبيض، يمكن تغييره بسهولة، عن طريق الضغط على الزرّ الوظيفيّ الموجود أسفل الأشرطة.