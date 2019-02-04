لماذا يصاب الشباب بهشاشة العظام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

ترتبط هشاشة العظام بشكل كبير بأمراض الشيخوخة والتقدم في العمر، ولكن في هذه الفترة زادت نسبة الاصابة بها عند الشباب بشكل واضح، فما السر وراء ذلك، وهل يمكن الوقاية منها؟

أكد الدكتور محمد عراقي، أستاذ جراحة العظام والمفاصل والكسور بكلية الطب جامعة القاهرة، أن هشاشة العظام أصبحت منتشرة بين الشباب وبالتساوي بين الجنسين وذلك لعدة عوامل، أبرزها:

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