كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - استمرار غياب فيدرر يحزن منظمي بطولة أكابولكو

فيدرر

أعرب راؤول زوروتوزا، مدير بطولة أكابولكو، عن حزنه لمشاركة النجم السويسري روجر فيدرر في بطولة دبي بدلًا من البطولة المكسيكية، خاصة أن المرة الأخيرة التي شارك بها في البطولة كانت في عام 1996 في فئة "جونيور".

وقال زوروتوزا حسبما نقل موقع "tennisworldusa": "دائمًا ما وجهنا الدعوة للسيد فيدرر للمشاركة في البطولة، وأعتقد أننا أرسلنا رسائل صحيحة، ولكننا نحترم التزامه التام بالمشاركة في بطولة دبي، ومشاركته هناك هي أخبار جيدة بالنسبة له وسيئة بالنسبة لنا، ولكننا لا نستطيع تغيير الوضع، ونأمل في أن يأتي إلينا في يوم من الأيام".

وعن عودة رافائيل نادال للمشاركة في أكابولكو، علق زوروتوزا: "يأتي إلينا نادال برغبة كبيرة في المشاركة بالبطولة، هو من أخبرنا بذلك، وقبل مغادرته البطولة العام الماضي أخبرنا بأني سيأتي من جديد هذا العام، وبالتالي نحن سعداء لذلك".

وتابع: "أعتقد أن نادال منحنا الضمانات الكافية لمشاركته، ونرى بأنه تعافي بشكل جيد من إصابته الأخيرة، ولا توجد مشكلة تعيق مشاركته في أكابولكو هذا العام، ومحاولة الفوز باللقب".