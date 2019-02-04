كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

ديوكوفيتش

لم يشهد التصنيف العالمي لتنس الرجال، الصادر صباح اليوم الإثنين، أي تغيير جديد، نظرًا لعدم إقامة أي بطولات خلال الأسبوع الماضي، سوى الأدوار التمهيدية المؤهلة لكأس ديفيز، والتي لا يحتسب لها نقاط في التصنيف.

وحافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي، بفارق أكثر من ألفي نقطة عن أقرب ملاحقيه، الإسباني رافائيل نادال.

وفيما يلي قائمة المراكز العشر الأولى في التصنيف العالمي:

1- نوفاك ديوكوفيتش

2- رافائيل نادال

3- ألكسندر زفيريف

4- خوان مارتن ديل بوترو

5- كيفين أندرسون

6- روجر فيدرر

7- كي نيشيكوري

8- دومينيك ثيم

9- جون إيسنر

10- مارين شيليتش