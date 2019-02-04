كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - الحلم يدفع دي يونج لرفض سان جيرمان ومانشستر سيتي

دي يونج

قال فرينكي دي يونج، لاعب وسط أياكس أمستردام، الذي سينضم لبرشلونة الصيف المقبل، إن اللعب في البارسا كان دائمًا بمثابة الحلم بالنسبة له.

وانضم دي يونج إلى صفوف برشلونة لمدة 5 مواسم، بداية من الصيف المقبل.

وأضاف دي يونج في تصريحات بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو": "عندما أعلنت الصفقة أمام الجميع كان أمرًا رائعًا، أعتقد أنني سأستمتع عندما أبدأ باللعب لبرشلونة".

وأضاف "عقب إعلان توقيعي، تحدثت مع الكثير من الناس، كان أمرًا غريبًا بعض الشيء الإشارة لهم جميعًا، لكنني تواصل مع العديد من مسؤولي النادي".

وحول سبب تفضيله الانضمام لبرشلونة على حساب سان جيرمان ومانشستر سيتي واللذين عرضا مبالغ هائلة لضمه، صرح قائلاً: "لقد شرحت ذلك من قبل، برشلونة كان دائمًا حلمي، أعتقد أن لديهم خطة للمستقبل من أجلي وأعتقد أن لدي خيارات جيدة للعب دقائق عديدة".