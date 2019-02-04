كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - غدا - عمرو الليثي يلتقي بالمطربة العائدة للفن شاهيناز

يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي غدا الاثنين المطربة العائدة للفن شاهيناز في العاشرة مساء غدا ببرنامج واحد من الناس علي شاشة النهار

وتكشف العديد من الأسرار حول اعتزالها وارتدائها الحجاب وأسباب عودتها للفن مرة اخري

كما تكشف أسباب الصراع بينها وبين الموسيقار حلمي بكر

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الاثنين