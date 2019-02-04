كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - دي ليخت يكشف موقفه من شائعات الرحيل ليوفنتوس

دي ليخت

كشف ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، عن موقفه من الرحيل، في ظل رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، أبرز الراغبين في ضم دي ليحخ بالفترة المقبلة.

وسئل دي ليخت عما إذا كان صحيحًا أنه اقترب من التوقيع مع يوفنتوس.

وفي هذا الصدد، قال اللاعب في تصريحات بحسب صحيفة "سبورت": "طوال العام أستمع إلى شائعات ومعلومات عن مستقبلي، وفي هذا الموضوع، أنت تفهم، إذا قمت بنفي هذه الأخبار في كل مرة فلن تتوقف الشائعات".

وأضاف "الشئ الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن هذه الشائعات تجعلني أضحك، لأن معظم ما تمت كتابته في الصحف غير حقيقي، إنها كذبة".

وواصل "الشائعات تكتب فقط في الصحف، أحاول التركيز على مباريات أياكس، إنها دائمًا تكون جيدة والآن علينا أن نضيف بعض الانتصارات".

وختم دي ليخت "الآن، وبالإضافة إلى ذلك، حان الوقت للتركيز على مباراتنا أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا".