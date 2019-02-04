كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - نوال الزغبي تكشف كلمات أغنية " كدة باي "





كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن كلمات أغنية جديدة من ألبومها " كدة باي" المقرر طرحه يوم 14 فبراير المقبل بالتزامن مع عيد الحب.

ونشرت نوال عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة لها من برومو الاغنية ، وغردت بكلمات الأغنية قائلة :" اللي براسي عملته حطيتك بقلبي وحلمي حققته مكتوب عليك بحبي".

وتواصل النجمة الذهبية الكشف عن أسماء أغنيات ألبومها ضمن الخطة التسويقية للألبوم الذي يعيدها للسوق الغنائي بعد آخر ألبوماتها " مش مسامحة" إنتاج 2015.