كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - نوال الزغبي تكشف كلمات أغنية " كدة باي "
كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن كلمات أغنية جديدة من ألبومها " كدة باي" المقرر طرحه يوم 14 فبراير المقبل بالتزامن مع عيد الحب.
ونشرت نوال عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة لها من برومو الاغنية ، وغردت بكلمات الأغنية قائلة :" اللي براسي عملته حطيتك بقلبي وحلمي حققته مكتوب عليك بحبي".
وتواصل النجمة الذهبية الكشف عن أسماء أغنيات ألبومها ضمن الخطة التسويقية للألبوم الذي يعيدها للسوق الغنائي بعد آخر ألبوماتها " مش مسامحة" إنتاج 2015.
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