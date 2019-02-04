كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم الضيف
يحل الفنان خالد الصاوي، مساء اليوم الاثنين، ضيف برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة قناة الـ"Mbc Masr"، حيث تم طرح البرومو الرسمي للحلقة؛ تمهيدًا لعرضها.
ويكشف "الصاوي"، خلال الحلقة عن العديد من كواليس أعماله الفنية المقبلة، بجانب حديثه عن آخر أفلامه السينمائية وهو فيلم "الضيف" والذي شارك في بطولته بجانب كل من، شيرين رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادي الباجوري.
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