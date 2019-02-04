كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - فيديو..فتاة تكتشف خيانة حبيبها في إختبار لإخلاصه

نشرت صحيفة "ديلي يمرور" البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر فتاة أمريكية قررت اختبار إخلاص حبيبها لها، بعدما لاحظت بحثه عبر الإنترنت عن خواتم للخطوبة.

فقررت الفتاة الاستعانة بقناة شهيرة على يوتيوب لاكتشاف الخائنين، حيث ترسل هذه القناة عارضة أزياء إلى الرجل الضحية لاكتشاف استعداده للخيانة أم لا.

وبالفعل أرسل البرنامج فتاة إلى حبيب الشابة في أحد المقاهى، وتحدثت معه بينما تراقب حبيبته من بعيد، وكانت الصدمة عندما أخبرت الفتاة الشاب بأنها ليست مرتبطة، أجابها أنه مرتبط بفتاة منذ سنتين وهي حامل، وينوي خطبتها.

لأن الفتاة التي تحدث عنها الشاب، ليست حبيبته التي قررت اختبار إخلاصه لها

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