كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - شاهد..الملكة إليزابيث تهدي الأمير هاري لوحات نادرة

قرررت الملكة إليزابيث أن تهدي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل،ه دية مميزة وثمنية في نفس الوقت بمناسبة انتقالهم إلى منزلهم الريفي بفروغمور.

فالهدايا المقدمة من الملكة للزوجين الملكيين عبارة عن لوحات فنية نادرة، من المجموعة الملكية الخاصة بالملكة إليزابيث، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور"البريطانية.

واختار الأمير هاري وميجان لوحة واحدة من قائمة اللوحات التي أعدتها الملكة، التى ضمت 600 لوحة لليوناردو دافينشي، و20 قطعة لمايكل آنجلو، ولوحات أخرى لآندي وارهول وأنيش كابور.

وتبلغ قيمة اللوحة الواحدة من تلك المجموعة مئات الملايين، ولكنها غير معروضة للبيع.