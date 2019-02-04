كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - خلو بالكم - برمجية خبيثة تصيب نظام ماك وتسرق كلمات المرور
ت شركة «بالو ألتو نتوركس» برمجية خبيثة تستهدف نظام التشغيل ماك، وأطلق على هذه البرمجية الخبيثة تسمية "كوكي لوفر". تستطيع هذه البرمجية الخبيثة سرقة ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) من المتصفح والمرتبطة بمواقع محافظ وبورصات تبادل العملات المشفرة التي يزورها المستخدم الضحية. كما تستطيع سرقة كلمات المرور المخزنة في متصفح كروم، والرسائل النصية لهاتف آي فون المخزنة في نسخ احتياطية على جهاز ماك. وباستغلال بيانات الدخول وملفات تعريف الارتباط وبيانات من الرسائل النصية المسروقة، يكون لدى المهاجمين فرصة أكبر في تجاوز عملية استيثاق الدخول بعوامل عدة. وسنورد في الأقسام التالية بعض المعلومات الموجزة عن خلفية هذه البرمجية الخبيثة ومن ثم نتطرق إلى التفاصيل الفنية عن سلوكياتها.
يشيع استخدام ملفات تعريف الارتباط بمواقع الويب (الكوكيز) لأجل توثيق الدخول إليها. وبمجرد تسجيل المستخدم الدخول إلى موقع الويب يجري تخزين ملفات تعريف الارتباط لخادم الموقع لأجل معرفة حالة الدخول. وفي حالة سرقة ملفات تعريف الارتباط، فيحتمل عندها تمكن المهاجم من تسجيل الدخول إلى موقع الويب ذاته واستخدام حساب الضحية. إن سرقة ملفات تعريف الارتباط هي خطوة هامة لتجاوز آلية الكشف عن تسجيل الدخول بطريقة شاذة. فإذا سرق واستغل المهاجم اسم المستخدم وكلمة المرور فقط، فيمكن للموقع أن يصدر تحذيرًا أو يطلب معلومات استيثاق إضافية لإعادة تسجيل الدخول. لكن في حالة تقديم ملف تعريف ارتباط بالموقع إضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور، فعندها قد يظن الموقع بأن محاولة الدخول هذه ترد من نظام موثوق به مسبقًا، وبالتالي لا يصدر تحذيرًا ولا يتطلب اتباع أساليب استيثاق إضافية.
بورصات العملات المشفرة هي مواقع لمبادلة هذه العملات بأصول أخرى، مثل العملات الرقمية أو العملات النقدية التقليدية الأخرى. وتعتمد معظم بورصات العملات المشفرة وخدمات محافظها على آلية استيثاق الدخول بعدة عوامل. إلا أن برمجية "كوكي لوفر" الخبيثة تحاول تجاوز عملية استيثاق الدخول بأكملها عن طريق سرقة معلومات الدخول ورسائل نصية وملفات تعريف الارتباط.
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