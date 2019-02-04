كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - كارت سفر مجاني لمرضى السرطان - إليكم التفاصيل

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه سيتم إصدار كارت سفر مجاني لمرضى السرطان ومرافقيهم، لافتا إلى أن الهيئة يسعدها أن تقدم أي خدمة لمرضى الأورام.

وأضاف "رسلان"، في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن هذا الكارت يتيح لمريض السرطان الركوب في الدرجة الثانية المكيفة بالقطار، موضحا أنه لن يكون هناك مقاعد محددة لمرضى السرطان داخل عربة القطار، ولكن سيكون له الأولوية عند الحجز.

وأكد أن هناك إجراءات لاستخدام هذا الكارت، حيث يجب أن يحضر المريض شهادة من المستشفى التي يتلقى العلاج فيها، وصورة البطاقة الشخصية، أو شهادة الميلاد إذا كان المريض طفلا، بجانب وجود صورتين شخصيتين للمريض.