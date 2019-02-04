كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - ميزة جديدة من سامسونغ لمحبي "السيلفي"

كشفت تسريبات جديدة نشرها المدون التقني Ice Universe على “تويتر” عن اقتراب قدوم هاتف سامسونغ الأول الذي يحمل ميزة الكاميرا السيلفي المتحركة Pop-up والتي يتم تثبيتها في الحافة العليا للهاتف وبالضغط عليها تظهر وتختفي.

وأشارت التغريدة التي نشرها المدون على “تويتر” إلى أن الهاتف الأول من العملاق الكوري الذي سيحمل الميزة الجديدة سيكون غلاكسي A90، والذي من المتوقع أن يتم إصداره هذا العام.

يأتي ذلك بعد عام كامل من تقديم هذه الميزة من جانب شركة “ڤيڤو” الصينية، وقيام العديد من الشركات بتقليدها، وأحدثهم سيكون شركة “انرجايزار” عملاق صناعة البطاريات الجافة، والذي قد شوّق العالم إلى إطلاقها 26 هاتفًا جديدًا في مؤتمر برشلونة للموبايل MWC 2019 المنتظرإقامته نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت سامسونغ أنها ستطرح مزايا جديدة من حيث الأداء والتصاميم في هواتفها منخفضة ومتوسطة التكلفة لتجربتها قبل تقديمها لمستخدمي هواتفها الرائدة، وبالتالي فإن التسريب بذلك يكون أقرب إلى الحقيقة.

