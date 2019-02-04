كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - أضرب ملعقة واحدة من العسل قبل النوم وهتصحي أسد

يعد عسل النحل مضادا طبيعيا للبكتيريا ويتميز بخصائص تساعد الجروح على الالتئام سريعاً، كما يعتبر عسل النحل من العوامل المضادة لمرض السكري، فهو يخفض من مستويات الغلوكوز في الدم.

كما يتمتع بخواص تجعل منه خيارا مثاليا لمعالجة الأرق إذا ماتم تناول ملعقة من العسل الخام قبل النوم لهذه الاسباب:

1- إمداد الكبد بالوقود الكافي: حيث يضمن حصول الكبد على إمداداته الكافية من الغليكوجين أثناء الليل، فمعدل الغليكوجين الذي يخزنه الكبد للشخص الناضج يتراوح بين 75 إلى 100 غرام، ويستهلك الجسم حوالي 10 غرامات من الغليكوجين في الساعة (6.5 غرامات يستهلكها المخ، و3.5 للقلب والكلى وخلايا الدم الحمراء).

فحين يتم تناول العشاء في حدود السادسة مساء، ثم يذهب الشخص للنوم في حدود الحادية عشرة ليلاً، فيكون الجسم قد استهلك بالفعل حوالي نصف مخزونه من الغليكوجين، ليتبقى النصف الآخر للاستهلاك خلال الثماني ساعات التالية التي يخلد فيها الشخص للنوم.

أما في حال تم تناول العسل قبل الخلود إلى النوم، فإن ذلك يعيد تخزين الغليكوجين في الكبد بالنسب الكافية لسد حاجة الكبد أثناء ساعات النوم، وفي هذه الحالة لن يوقظك الكبد من النوم بحثاً عن الوقود.

2- تعزيز إفراز هرمون النوم: حيث يرفع العسل مستوى الإنسولين في الجسم بدرجة طفيفة، كما يحفز الإنسولين إفراز التريبتوفان في المخ، حيث يقوم التريبتوفان بتحويله إلى سيروتونين، والذي يتحول بدوره إلى ميلاتونين، والميلاتونين، من جانبه، يعرقل إفراز الإنسولين، مما يثبت من معدل السكر في الدم عند المستوى الطبيعي طوال ساعات النوم.

ويسمى الميلاتونين بـ"هرمون الصحة"، لأنه يعزز من مناعة الجسم ويعيد بناء الخلايا التالفة أثناء النوم. فهو لن يساعدك في الخلود إلى النوم سريعاً فقط، بل إنه سيساعد في علاج الأمراض سريعاً.