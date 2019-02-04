كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - بعد الخروج من السجن.. نجلاء بدر تحتفل بالمخرج سامح عبدالعزيز

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" بصورة تجمعها بالمخرج سامح عبد العزيز.

الصورة التي نشرتها "نجلاء" تعود إلى كواليس تصوير مسلسل "رمضان كريم" الذي عرض في رمضان 2017.

وكانت مباحث السياحة قد ألقت القبض على المخرج سامح عبد العزيز وبحوزته مواد مخدرة، أثناء عبوره منفذ أمنى بمنطقة الهرم السياحية متوجها إلى أحد الفنادق، وتم الحكم بسجنه لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، قبل أن يفرج عنه إثر عفو رئاسي بعد قضاء عام من العقوبة.

يذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز، مسلسل "أرض النفاق"، الذي قام ببطولته النجم محمد هنيدي، وعرض في شهر رمضان الماضي، بمشاركة هنا شيحة، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، سلوى محمد علي، محمود حافظ، سامي مغاوري، ومحمد محمود، من تأليف يوسف السباعي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالله.