كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - ملكة جمال إندونيسيا تشارك في حملة مقاطعة أكل لحوم الكلاب

شارك عدد من المشاهير في إندونيسيا من بينهم ملكة جمال إندونيسا للعام الماضي بجانب موسيقيين، في حملة لمقاطعة تناول لحوم الكلاب.

وأطلقت جمعية تطلق على نفسها إندونيسيا خالية من لحوم الكلاب وفرقة غنائية في مدينة يوجيكارتا بجزيرة جاوة، اثنين من أشرطة الفيديو ضد استهلاك لحوم الكلاب.

وأعرب ممثل جمعية إندونيسيا خالية من لحم الكلاب، عن أمله في أن يساهم الفيديو في التأثير على الناس لوقف تناول لحم الكلاب، مشيرا إلى أن أهمية هذا في منع انتشار الأمراض الحيوانية .