كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - إنطلاق مهرجان الأبل الدولي غدا

برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده:

انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل غداً الثلاثاء

تشهد المملكة العربية السعودية غداً الثلاثاء بصياهد الرمحية شمال شرق العاصمة الرياض انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يستمر خلال الفترة من 5 فبراير الجاري حتى 17 مارس المقبل.

ويحظى المهرجان برعاية ملكية كريمة من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله -.

يُعَدُ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مهرجانًا وطنيًّا يُقام بشكل سنوي، ويهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيز هويته في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية. وقد اكتسب المهرجان شهرة واسعة على الصعيد الخليجي والعربي والدولي، وساهم بشكل كبير في تأصيل الموروث المتمثل في اقتناء السلالات الطيبة ونوادر الإبل.

وسيشهد المهرجان هذا العام منافسة شرسة من قِبَل أشهر ملاك الإبل للحصول على المراكز الأولى بالمهرجان والتشرف بالسلام على راعي المهرجان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، واستلام الجوائز من راعي المهرجان - أيده الله -

جدير بالذكر أن النسختين الأولى والثانية من المهرجان قد شهدتا عدة فعاليات جمعت بين الإرث الثقافي والتراث والرياضة منها سباق جائزة الملك عبد العزيز للهجن، فضلاً عن استحداث مسابقة جمال الإبل أو مايسمى "مزايين الإبل" وهي واحدة من أهم الفعاليات التي تحظى بإقبال من ملاك وعشاق الإبل، ويمنح الفائزون في المسابقات والمنافسات المختلفة، جوائز مالية ضخمة.