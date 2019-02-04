كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - "وانسلبين" يدعو الشركات الألمانية لنشر الصورة الإيجابية عن مصر

أعرب دكتور مارتين وانسلبين الرئيس التنفيذي للغرف الألمانية للصناعة والتجارة، عن سعادته بعدد الوزراء الحاضرين. وقال خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا، اليوم الإثنين، إن لديه حلما بإقناع الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة للقدوم إلى مصر وإقامة استثمارات بها.

وأشار وانسلبين إلى ضرورة توحيد جهود الجانبين في مجال التعليم سواء التعليم المفتوح أو العام. ودعا الشركات الألمانية الحاضرة إلى نشر الصورة الإيجابية عن مصر في ألمانيا وأوروبا لتكون نقطة انطلاق إلى إفريقيا كلها.

يشارك في المؤتمر وفد اقتصادي وبرلماني ألماني، وزيرا البترول والاستثمار طارق الملا وسحر نصر، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.