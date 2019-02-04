كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - الخشت: جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم
أكد محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة خلال عام أصبحت من أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، مضيفًا أن الجامعة غير مستعدة للاستغناء عن أي طلاب منها لأنها مهمة قومية لها وهي استقبال جميع الطلاب داخل وخارج مصر.
وأشار "الخشت"، خلال مؤتمر صحفى على هامش زيارة حاكم الشارقة للجامعة، اليوم الاثنين، إلى أن الولاء والانتماء سيظل العلامة البارزة فى جامعة القاهرة.
ووجه "رئيس جامعة القاهرة" الشكر لحاكم الشارقة على ولائه وحبه وتقديره لمصر،وعلى زيارته للجامعة".
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