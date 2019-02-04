تعرفي على صاحب إطلالة ماريا كاري "المحتشمة" بالسعودية

أحيت الفنانة الأمريكية ماريا كاري، أول أمس، حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، في منطقة الترفيه بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ضمن الفعاليات المرافقة للبطولة الدولية لمحترفي رياضة الجولف، بحضور عدد كبير من الجماهير.

وظهرت "كاري"، خلال الحفل، بإطلالة محتشمة فاجأت الكثيرين، خصوصًا أنها تُعرف بأزيائها الجريئة، إذ ارتدت فستانًا طويلا لامعًا باللون البنفسجي، من تصميم المصمم الكويتي الشهير، يوسف الجسمي.

ونشر "الجسمي"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للأخيرة خلال الحفل، معلقًا: "أوبا ماريا كيري تتألق من جسميكو بحفلها بالسعودية".

الجدير بالذكر أن "كاري" ارتدت العام الماضي أيضًا فستان من تصميم الـ"جسمي"، فتألقت خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية "AMA"، بفستان أسود طويل مُطعم بالتطريزات اللامعة، وله بطانة شفافة من جهة الصدر.

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