بالصور| رضوى الشربيني توجه رسالة لجمهورها : "بوسة وحضن"

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة لمتابعيها ومحبيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب وصول متابعيها لحوالي 5 مليون متابع.

وعبرت عن فرحتها قائلةً: "5 مليون ولا كنّت أحلم ولا حلمت عمري، أنتم الحب كله، بوسه وحضن قد العالم لكل ست وبنت، يخليكم ليه ياغاليين".

وحظيت الصور بإعجاب المتابعين فور نشرها، وانهالت التعليقات عليها مشيدين بجمالها وأنوثتها، وعلقت إحدى المتابعات قائلةً: "انتي تستاهلي كل خير انتي رجعتي الكرامة وعزه النفس لكل بنت"، وأشادت آخرى: "إنتي قدوة لكل نساء".

ويذكر أن رضوى انتقدت الحملة التي دشنها مجموعة من الشباب على صفحات السوشيال ميديا، التي تحمل عنوان"خليها تعنس"، ودعت ساخرة لإطلاق هاشتاج "أبوها أولى بيها"، مؤكدة: "ممكن نقول 100 هاشتاج، هى أحسن منك، خليها تريح بالها، خليها تنجح في حياتها، خليها قاعدة متستتة في بيت أبوها، أبوها أولى بيها، هى أحسن منك 100 مرة".

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