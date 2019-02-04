أليكسا تشانغ تُجدّدُ حذاء "جيلي" من التّسعينات.. بلاستيكيّة لكن مرصّعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحتْ المصمّمة البريطانية، أليكسا تشانغ، مجموعتها من أحذية "جيلي"، بالتّعاون مع شركة Juju Footwear، وقد عرضتْ المصمّمة هذه الأحذية، لأوّل مرّة في عرضها الأوّل، ضمن أسبوع الموضة في لندن.

واستعادتْ المصمّمة ذكرياتها بهذه الأحذية البلاستيكية، من فترة التسعينات، فقامتْ بإعادة تصميمها، وكلّ نمط أتى مزيّنًا بمشابك دائرية من الحبوب البرّاقة.

وكانت تشانغ، قد تحدّثتْ عن الأمر، في كواليس عرضها، قائلة: "يغمرني الحنين إلى الماضي، عند التفكير في فترة التسعينيات، حيث أتذكّر طفولتي، وامتلاكي لزوج ورديّ من حذاء الجيلي، ولهذا أردتُ أنْ أضع لمسة جديدة على هذا الحذاء، وأحدّثه، ليبدو أكثر رقيًا وجمالًا، وبإضافة الألماس عليه، يمكن تنسيقه مع القطع المسائية الفاخرة".

وجاء الحذاء، بظلال متنوّعة، كالأبيض الشّفّاف، والأسود، والذهبي، ويأتي بنمط الكعب العالي بسعر 111 دولارًا، وآخر بنمط مسطّح، بسعر 98 دولارًا، وهي متاحة للشراء حصريًا في متاجرها فقط. وباعتبار المصمّمة نفسها، مؤثّرة في ساحة الموضة، رُبما تصبح أحذية الجيلي، من الصيحات الرائجة في موسم الصّيف المُقبل.