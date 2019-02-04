تعتمدين على "الجينز السكيني" في إطلالاتكِ؟.. نسّقي معه هذه القطع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد الجينز أساسًا في خزانة كل سيدة، سواء أكان جاكيتا أو قميصا، وخاصة البنطلون السكيني، إذ يعد الجينز السكيني قطعة لا غنى عنها.

فإذا كنتِ تعتمدين على الجينز السكيني في إطلالاتك، لا تتخلي عن تلك القطع التي نقدمها لكِ من مجلة "هو وات وير" البريطانية، لتنسيقها معه والحصول على إطلالة مميزة:

بليزر كاروهات

يشكل البليزر الكاروهات مع الجينز السكيني مزيجًا مميزًا؛ إذ يضفي مزيدًا من الأناقة والعصرية للجينز.

بوت كاحل أسود

من بين مختلف الأحذية، يعد بوت الكاحل أساسيا لمعظم الإطلالات، وخاصة إذا كنتِ سترتدين بنطلون جينز ضيقا.

معطف فضفاض

اختاري "كارديغان" أو معطفا طويلا إلى حد ما ذو تصميم فضفاض لإكمال إطلالتك، وستبدين في غاية الجاذبية.

توب ذو أكمام منفوشة

ركزي على توب أو بلوزة ذات أكمام منفوشة وأطراف مزينة بكشاكش؛ لأن مثل تلك التفاصيل تضفي توازنا لإطلالتك بالبنطلون الضيق.

لا تنسي سترة الياقة العالية

من القطع المميزة جدا والتي تضفي لمسة مميزة للجينز السكيني، هي السترة ذات الياقة العالية أو الـturtleneck، فلا تفوتي اختيارها بلونك المفضل.