زيت السمسم لعلاج مشاكل الشعر في فصل الشتاء

تعاني الكثير من النساء من تساقط الشعر بشكل عام، إلا أن هذه المشكلة تتزايد في فصل الشتاء على وجه التحديد، وذلك بسبب تأثير العوامل الجوية على الشعر مما يضعفه فيؤدي ذلك إلى التساقط.
لذا ننصحك بوضع زيت السمسم على شعرك بعد الاستحمام مباشرة، حتى يقوم بتغليف الشعر وحمايته من التلف.
كما أنه يعمل على حماية فروة الرأس من القشرة، كما أنه يحمي الشعر من التشابك، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامين "هـ"، الذي يغذي بصيلة الشعر ويحميه من التساقط.
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