في موسمها.. حضري عصير الفراولة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- المقادير: ثلاثة أرباع كوب من الماء. عشر حبات من ثمار الفراولة. ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض. ملعقة كبيرة من السكر أو العسل. طريقة التحضير: اغسل ثمار الفراولة جيداً، ثمّ ضعها في الفريزر لمدّة ساعة. اخلط جميع المكوّنات مع الماء في الخلاّط إلى أن يصبح المزيج ناعماً. قدّم العصير في كؤوس التقديم مع قشر الليمون.

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