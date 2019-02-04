كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 09:59 صباحاً - فيديو صادم.. إعتداء عاملة علي أطفال في حضانة أمريكية

رصدت كاميرا مراقبة بدار حضانة في إحدى الولايات الأمريكية ، عن لحظات اعتداء عاملة رعاية على الأطفال أثناء اعتنائها بهم.

وتم فصل المرأة التي تدعى جامي سميثر من عملها، بعد عدة شكاوى لسوء معاملتها الأطفال، وظهرت خلال الفيديو وهى تسحب ثلاثة أطفال الواحد تلو الآخر من يده بقوة وتدفعهم للسير، حتى أسقطت أحدهم أرضا ولم ترحم ضعفه بل استمرت في سحبه بالقوة، وفقا لما نشره موقع لايف ليك.

وقعت الحوادث الثلاث التي رصدتها كاميرا المراقبة في أقل من ثلاث دقائق، وذلك بمدينة ساراسوتا الأمريكية وهو ما أدى إلى طرد العاملة لعدم ائتمانها على الأطفال.

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