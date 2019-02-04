كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 09:59 صباحاً - مذيع سعودي يثير جدلا على مواقع التواصل بعد هجومه على متصلة-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا يبرز إثارة مذيع سعودي الجدل بسبب هجومه علي متصلة، حيث إنها دعت له بالتوفيق والسعادة إلا أن هاتين الدعوتين كانتا وراء قطع الاتصال .

وتعود قصة المداخلة الهاتفية الغريبة، التي وردت إلى فقرة الحصاد، في برنامج "همثون"، على قناة "دال"، تقديم المذيع أحمد المالكي، أن المتصلة وجهت كلامها لضيف الحلقة قائلة: "الله يسعدك ويوفقك".

فهاجمها الضيف قبل أن يتسلم مقدم البرنامج "أحمد المالكي"، زمام الحديث ووجه لها انتقادا وطلب اغلاق الخط واعتبر ماقالته الفتاة غزل وقلة حياء.