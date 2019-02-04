كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 09:59 صباحاً - خطة لوضع المتحف الإسلامى على خريطة السياحة العالمية

كتبت : شيرين عصملي

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إننا نضع خطة لجعل المتحف الإسلامى داخل الخريطة السياحة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المتحف الإسلامى فريد من نوعه فى العالم الإسلامى، حيث يضم 100 ألف قطعة نادرة، وهناك خطة لوضع المتحف الإسلامى على خريطة السياحة العالمية وليس العربية والإسلامية فقط.

وأوضح أن دار الكتب بباب الخلق، تعد أقدم دار كتب فى العالم العربى بعد إنشائه من قبل الخديوى إسماعيل، وهى حاضنة لكل المخطوطات الأثرية النادرة وكنوز العالم العربى والإسلامى.

وذكر أن خطة التطوير تستهدف إعادة القاهرة لما كانت عليه، لأن انتشار العشوائيات أثر على المناطق الأثرية، كما سيتم إعادة تطوير وتنظيم سور الأزبكية ليصبح ملاذًا للمثقفين، بطريقة أفضل من الوضع الحالى دون الإضرار بأحد.