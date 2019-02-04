كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 09:59 صباحاً - كواليس زيارة الوفد الألمانى لمصر
كتبت : شيرين عصملي
كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، كواليس زيارة الوفد الألمانى الرفيع المستوى من اقتصاديين وبرلمانيين، إلى مصر.
وقال "عادل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الوفد الألمانى أشاد باستقرار أسعار الصرف فى مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واضطلعوا على الخريطة الاستثمارية المصرية والتغيرات التى تمت على مناخ الاستثمار والبنية التشريعية الجديدة التى ظهرت فى مصر.
وأشار إلى أن الوفد الألمانى لديه انطباع قوى على وجود فرص استثمارية كبيرة فى مصر، مضيفًا أن مصر بحاجة على التكنولوجيا الألمانية.
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