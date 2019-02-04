كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 09:59 صباحاً - المصري يواجه الإتحاد.. وبيراميدز يصطدم بالداخلية في الدوري

تقام مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى على ستاد الجيش بالسويس ومباراة الداخلية وبيراميدز على ستاد كلية الشرطة بالعباسية اليوم الأثنين الموافق 4 /2 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز..

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الإتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بحثاً عن طوق النجاة من صراع الهبوط لاسيما بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين دون رد فيما فاز المصرى على بتروجت بهدف دون رد .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 35 هدف فيما يحتل المصرى المركز السابع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

يسعى حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث للتخلص من صراع الهبوط الذى يحاصر زعيم الثغر فيما يأمل إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى فى مواصلة الزحف نحو المربع الذهبى عن طريق مواصلة الانتصارات .

موعد مباراة الداخلية و بيراميدز

يستدرج الداخلية نظيره بيراميدز على ستاد كلية الشرطة بالعباسية مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان تعادلا فى الظهور الاخير لهم بمسابقة الدوري حيث تعادل الفريق البوليسى مع الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق

ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 27 هدف فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 22 هدف .