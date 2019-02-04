كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 09:59 صباحاً - فردوس عبد الحميد: كوكب الشرق كانت تتميز بخفة الدم-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إن كوكب الشرق أم كلثوم، كانت تتميز بخفة الدم، وتميل إلى التواضع، منوهة بأن ما يفهمه المواطنون عن كوكبة الشرق غير صحيح، معلقة: "شخصية غنية جدا من كل النواحي وخفيفة الدم".

وأضافت خلال هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أم كلثوم كانت حريصة على بناء نفسها ثقافيا ، وعلميا، وغنائيا، لافتة أن المناخ الحالي يختلف عن الماضي كثيرا، موضحة: "الأجيال الحالية حظهم سيئ، ومفيش حد بيساعدهم زي زمان".